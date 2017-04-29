В Харьковской обл. грузовик насмерть сбил мэра Дергачей Александра Лисицкого

В Харьковской обл. грузовик насмерть сбил мэра города Дергачи Александра Лисицкого. Об этом корреспонденту «Укринформа» сообщила начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской обл. Елена Баранник.

«Трагедия произошла, когда городской голова подошел к грузовику, который поливал цветы. Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека», — отметила Баранник.

По ее словам, пострадавший умер в машине скорой помощи.

«По факту наезда начато расследование. Предварительно, это несчастный случай», — добавила начальник отдела коммуникаций.

Лисицкий руководил Дергачами с начала 90-х годов. Он переизбран на должность мэра Дергачей в октябре 2015 года с результатом 62,5% голосов.

Как сообщалось, на Закарпатье кандидату в мэры Панину перед выборами сожгли авто.