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21:23 (мск), источник: 112.ua

В Харьковской обл. грузовик насмерть сбил мэра Дергачей Александра Лисицкого

Трагедия произошла, когда городской голова подошел к грузовику, который поливал цветы.

Источник: 112.ua

В Харьковской обл. грузовик насмерть сбил мэра города Дергачи Александра Лисицкого. Об этом корреспонденту «Укринформа» сообщила начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской обл. Елена Баранник.

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«Трагедия произошла, когда городской голова подошел к грузовику, который поливал цветы. Автомобиль не стоял на ручном тормозе и наехал на человека», — отметила Баранник.

По ее словам, пострадавший умер в машине скорой помощи.

«По факту наезда начато расследование. Предварительно, это несчастный случай», — добавила начальник отдела коммуникаций.

Лисицкий руководил Дергачами с начала 90-х годов. Он переизбран на должность мэра Дергачей в октябре 2015 года с результатом 62,5% голосов.

Как сообщалось, на Закарпатье кандидату в мэры Панину перед выборами сожгли авто.

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