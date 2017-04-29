На Кубе пропал с радаров пассажирский самолет
Ан-26 выполнял рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны, на его борту могли быть до 39 пассажиров. В момент исчезновения он находился над районом
Ан-26 выполнял рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны, на его борту могли быть до 39 пассажиров. В момент исчезновения он находился над районом
МЕХИКО, 29 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, на его борту могли находиться до 39 человек, сообщает канал NTN24.
Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. В момент исчезновения он находился над районом
Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.