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21:44 (мск), источник: РИА Новости

На Кубе пропал с радаров пассажирский самолет

Ан-26 выполнял рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны, на его борту могли быть до 39 пассажиров. В момент исчезновения он находился над районом Пинар-дель-Рио.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 29 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-26 пропал с экранов радаров на Кубе, на его борту могли находиться до 39 человек, сообщает канал NTN24.

Самолет авиакомпании Aerogaviota совершал рейс из аэропорта Баракоа на востоке страны. В момент исчезновения он находился над районом Пинар-дель-Рио на западе острова.

Пока о судьбе пассажиров и экипажа информации нет.

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