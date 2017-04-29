СМИ: пропавший с радаров на Кубе самолет разбился

Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

«Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие», — сообщает портал. Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальных властей Кубы пока не было.