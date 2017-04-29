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22:04 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: пропавший с радаров на Кубе самолет разбился

МЕХИКО, 29 апр — РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-26 разбился на Кубе, на его борту могли находиться до 39 человек, сообщает в субботу портал Ciber Cuba.

Источник: РИА Новости

Самолет принадлежит кубинской авиакомпании Aerogaviota. Ciber Cuba получил подтверждение факта падения самолета со стороны авиакомпании. Авария произошла в провинции Пинар-дель-Рио на западе острова.

«Мы получили подтверждение воздушного инцидента от представительства авиакомпании на Кубе, к сожалению, нам подтвердили также, что есть погибшие», — сообщает портал. Точное число жертв катастрофы пока неизвестно, заявлений от представителей официальных властей Кубы пока не было.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Печально.
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