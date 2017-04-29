СМИ узнали о введении плана «Перехват» после стрельбы на юге Москвы
После стрельбы на юге Москвы был объявлен план «Перехват». Об этом
После стрельбы на юге Москвы был объявлен план «Перехват». Об этом
По словам собеседника агентства, в 20:45 на улице Тамбовская между двумя водителями произошел конфликт, в результате один из оппонентов открыл стрельбу, после чего он скрылся.
Для розыска автомобиля, на котором скрылся нарушитель, в столице введен план «Перехват», данные о пострадавших уточняются. передает агентство.
Как сообщает издание Life, в результате стрельбы два человека получили ранения, один из них — прохожий.
Ранее, 26 апреля, полиция объявила план «Перехват» после стрельбы на западе Москвы. На улице Студенческой неизвестный произвел выстрел в мужчину и скрылся на Toyota.
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