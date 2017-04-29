СМИ узнали о введении плана «Перехват» после стрельбы на юге Москвы

СК обжалует отказ в возбуждении дела о воспрепятствовании проезду «скорой» в Москве

По словам собеседника агентства, в 20:45 на улице Тамбовская между двумя водителями произошел конфликт, в результате один из оппонентов открыл стрельбу, после чего он скрылся.

Для розыска автомобиля, на котором скрылся нарушитель, в столице введен план «Перехват», данные о пострадавших уточняются. передает агентство.

Как сообщает издание Life, в результате стрельбы два человека получили ранения, один из них — прохожий.

Ранее, 26 апреля, полиция объявила план «Перехват» после стрельбы на западе Москвы. На улице Студенческой неизвестный произвел выстрел в мужчину и скрылся на Toyota.