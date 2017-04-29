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22:32 (мск), источник: РБК

СМИ узнали о введении плана «Перехват» после стрельбы на юге Москвы

После стрельбы на юге Москвы был объявлен план «Перехват». Об этом пресс-служба столичного главка полиции сообщила ТАСС.

Источник: РИА "Новости"
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По словам собеседника агентства, в 20:45 на улице Тамбовская между двумя водителями произошел конфликт, в результате один из оппонентов открыл стрельбу, после чего он скрылся.

Для розыска автомобиля, на котором скрылся нарушитель, в столице введен план «Перехват», данные о пострадавших уточняются. передает агентство.

Как сообщает издание Life, в результате стрельбы два человека получили ранения, один из них — прохожий.

Ранее, 26 апреля, полиция объявила план «Перехват» после стрельбы на западе Москвы. На улице Студенческой неизвестный произвел выстрел в мужчину и скрылся на Toyota.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве ТАСС сообщали, что выстрелы производились из огнестрельного оружия, в результате инцидента пострадавший получил легкие ранения.

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