Появилось видео пожара в доме по улице Димитрова в Казани

Напомним, на площади 100 кв. м загорелась кровля заброшенного двухэтажного здания. Пожару был присвоен второй номер сложности, на место оперативно выехали пожарные.

По словам жителей соседних домов, когда-то в здании находилось общежитие. Все стекла в нем давно были выбиты.

В заброшенном строении находили приют лица без определенного места жительства. Они собирались там постоянно. То же самое происходило и до начала возгорания, утверждают очевидцы.