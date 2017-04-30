Появилось видео пожара в доме по улице Димитрова в Казани
(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео пожара, случившегося в доме № 3 по улице Димитрова в Казани.
(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео пожара, случившегося в доме № 3 по улице Димитрова в Казани.
Напомним, на площади 100 кв. м загорелась кровля заброшенного двухэтажного здания. Пожару был присвоен второй номер сложности, на место оперативно выехали пожарные.
По словам жителей соседних домов,
В заброшенном строении находили приют лица без определенного места жительства. Они собирались там постоянно. То же самое происходило и до начала возгорания, утверждают очевидцы.