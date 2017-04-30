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11:33 (мск), источник: ИА Татар-информ

Появилось видео пожара в доме по улице Димитрова в Казани

(Казань, 29 апреля, «Татар-информ»). Появилось видео пожара, случившегося в доме № 3 по улице Димитрова в Казани.

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Напомним, на площади 100 кв. м загорелась кровля заброшенного двухэтажного здания. Пожару был присвоен второй номер сложности, на место оперативно выехали пожарные.

По словам жителей соседних домов, когда-то в здании находилось общежитие. Все стекла в нем давно были выбиты.

В заброшенном строении находили приют лица без определенного места жительства. Они собирались там постоянно. То же самое происходило и до начала возгорания, утверждают очевидцы.

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