Полиция открыла уголовное дело по факту гибели мэра Дергачей Лисицкого

По факту гибели мэра города Дергачи Харьковской обл. Александра Лисицкого полиция открыла уголовное производство. Об этом корреспонденту «Укринформа» рассказала начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Елена Баранник.

«Информация о трагедии поступила в Дергачевский отдел полиции около 16:00. Для установления всех обстоятельств на улицу Железнодорожную выехала следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что мэр города Дергачи Александр Лисицкий подошел к грузовику с водой. Автомобиль начал двигаться и наехал на мужчину. Лисицкий получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу», — отметила Баранник.

По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа.

«По первой версии, 61-летний водитель автомобиля “ГАЗ” по собственной неосторожности сбил 61-летнего мэра Дергачей», — добавила Баранник.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины — с санкцией от 3 до 8 лет лишения свободы.

Лисицкий был переизбран на должность мэра Дергачей в октябре 2015 года с результатом 62,5% голосов.

Как сообщалось, в Харьковской обл. грузовик насмерть сбил мэра Дергачей Александра Лисицкого.