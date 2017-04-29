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22:35 (мск), источник: 112.ua

Полиция открыла уголовное дело по факту гибели мэра Дергачей Лисицкого

По предварительной версии, водитель грузовика сбил Лисицкого по неосторожности.

Источник: 112.ua

По факту гибели мэра города Дергачи Харьковской обл. Александра Лисицкого полиция открыла уголовное производство. Об этом корреспонденту «Укринформа» рассказала начальник отдела коммуникаций полицейского главка в Харьковской области Елена Баранник.

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«Информация о трагедии поступила в Дергачевский отдел полиции около 16:00. Для установления всех обстоятельств на улицу Железнодорожную выехала следственно-оперативная группа. Предварительно известно, что мэр города Дергачи Александр Лисицкий подошел к грузовику с водой. Автомобиль начал двигаться и наехал на мужчину. Лисицкий получил тяжелые травмы, от которых скончался по дороге в больницу», — отметила Баранник.

По ее словам, на месте работает следственно-оперативная группа.

«По первой версии, 61-летний водитель автомобиля “ГАЗ” по собственной неосторожности сбил 61-летнего мэра Дергачей», — добавила Баранник.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины — с санкцией от 3 до 8 лет лишения свободы.

Лисицкий был переизбран на должность мэра Дергачей в октябре 2015 года с результатом 62,5% голосов.

Как сообщалось, в Харьковской обл. грузовик насмерть сбил мэра Дергачей Александра Лисицкого.

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