В Музыкальном микрорайоне произошел пожар в многоэтажке

Загорелась квартира в доме на улице Жигуленко, 4. Как сообщают очевидцы в соцсетях, на месте происшествия было много пожарных машин. Помогали тушить огонь даже соседи.

В 22:35 пожар уже ликвидировали. Он охватил лишь балкон квартиры со старыми вещами, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, 15 февраля в Музыкальном микрорайоне произошел крупный пожар. Тогда огонь завладел мансардой шестиэтажки, а также несколькими соседними квартирами. Этот дом до сих пор восстанавливают. В злосчастной квартире на пепелище обнаружили тело мужчины. Он стал единственной жертвой огня.