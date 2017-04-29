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29 апреля, источник: 112.ua

Экс-министр аграрной политики Игорь Швайка попал в ДТП

Швайка опубликовал фото последствий ДТП с его участием.

Источник: 112.ua

Экс-министр аграрной политики в правительстве Арсения Яценюка и экс-глава харьковского отделения ВО «Свобода» Игорь Швайка попал в ДТП. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Медицинскую помощь ему оказали в Прилуцкой городской больнице.

Судя по фото, политик получил травму ноги, руки и плеча. В больнице ему наложили гипс и зашили раны.

Он поблагодарил водителей, которые поделились с ним содержимым аптечек, а также пассажирку маршрутки «Киев-Сумы», которая оказала ему первую помощь. А также медиков, друзей и родных.

Напомним, за последние три года и три месяца в ДТП на дорогах Украины погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 000 человек.

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