Экс-министр аграрной политики Игорь Швайка попал в ДТП

Экс-министр аграрной политики в правительстве Арсения Яценюка и экс-глава харьковского отделения ВО «Свобода» Игорь Швайка попал в ДТП. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Медицинскую помощь ему оказали в Прилуцкой городской больнице.

Судя по фото, политик получил травму ноги, руки и плеча. В больнице ему наложили гипс и зашили раны.