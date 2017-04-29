Экс-министр аграрной политики Игорь Швайка попал в ДТП
Швайка опубликовал фото последствий ДТП с его участием.
Швайка опубликовал фото последствий ДТП с его участием.
Медицинскую помощь ему оказали в Прилуцкой городской больнице.
Судя по фото, политик получил травму ноги, руки и плеча. В больнице ему наложили гипс и зашили раны.
Он поблагодарил водителей, которые поделились с ним содержимым аптечек, а также пассажирку маршрутки «Киев-Сумы», которая оказала ему первую помощь. А также медиков, друзей и родных.
Напомним, за последние три года и три месяца в ДТП на дорогах Украины погибли 12,4 тыс. человек, искалечены более 100 000 человек.