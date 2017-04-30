В Киргизии воскресенье объявлено днем траура по погибшим под оползнем

Мощный оползень объемом 1 миллион кубометров обрушился на село Аюу в Ошской области Киргизии в субботу около 7.00 утра (4.00 мск), завалив 11 домов. Погибшими считаются 24 человека, в том числе девять детей. На месте ведутся поисково-спасательные работы. В МЧС не исключают повторного схода оползней в этом районе.

«Трагедия унесла жизни наших граждан. Для всего народа Кыргызстана это тяжелая утрата. Глубоко скорбя по погибшим и выражая соболезнования их родным и близким, постановляется: объявить 30 апреля 2017 года днем траура в Кыргызской республике», — говорится в указе.

В день траура на всей территории страны и на зданиях дипломатических и консульских представительств за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии, учреждениям культуры и телерадиокомпаниям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия и передачи, правительству совместно с органами местного самоуправления поручено оказать необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

«Государственными органами Кыргызской республики проводятся спасательные работы по поиску пострадавших и тел погибших, принимаются меры по оказанию поддержки их родным и близким», — говорится в указе.