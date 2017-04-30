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02:29 (мск), источник: Lenta.Ru

«Морской котик» рассказал в мемуарах о ликвидации бен Ладена выстрелом в голову

Боец американского элитного подразделения морские котики Роберт О’Нил описал в своей книге финал спецоперации «Копье Нептуна» в пакистанском Абботтабаде. 41-летний отставной военный рассказал, как убил основателя «Аль-Каиды» выстрелом в голову, а затем произвел «контрольный».

Источник: Reuters

Боец спецподразделения «морские котики» ВМС США Роберт О’Нил описал в мемуарах, как в финале спецоперации «Копье Нептуна» убил Усаму бен Ладена выстрелом в голову. Об этом пишет в субботу, 29 апреля, издание Daily Mail.

В своей книге отставной военнослужащий подробно рассказывает о событиях 2 мая 2011 года. В пригороде Абботтабада на севере Пакистана спецназовцы штурмовали убежище предполагаемого организатора терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

О’Нил пишет, что дом, в котором укрывался бен Ладен, хорошо охранялся. Когда группа спецназовцев сломала металлические ворота и вошла в помещение, он почувствовал, что охота на бен Ладена подходит к своему завершению. «Вот черт! Мы здесь, в доме бен Ладена! Это так здорово! Возможно, мы погибнем, но это исторический момент и я наслаждаюсь им», — вспоминает автор.

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Дом бен Ладена, утверждает О’Нил, был заполнен женщинами и детьми. Согласно разведданным, основателя «Аль-Каиды» (организация запрещена в России — прим. Лента.ру) должен был охранять его 23-летний сын Халид. В какой-то момент на лестничном пролете этажом выше показался мужчина с автоматом Калашникова. Один из «морских котиков» тогда позвал на двух языках — арабском и урду: «Халид, иди сюда». Эту фразу специально выучили, готовясь к штурму.

Вероятно, сын бен Ладена в тот момент еще не понял, что спецназ вошел в дом. Он высунул голову и сказал: «Что?» и в этот момент был убит выстрелом в голову.

После этого, как пишет автор мемуаров, он и еще один участник штурма решили отступить от инструкций, не ждать товарищей и встретиться лицом к лицу с террористом номер один: «Это была не храбрость, это было больше похоже на усталость — я ждал, когда это произойдет». В одной из комнат они увидели бен Ладена. Он прикрывался женщиной, как живым щитом, но О’Нил, по его словам, прицелился выше ее плеча и дважды нажал на спуск.

«Голову бен Ладена разорвало, и он упал… Я всадил ему в голову еще одну пулю. Контрольный», — написал «морской котик».

Роберт О’Нил впервые публично заявил, что именно он убил бен Ладена, в 2014 году. Американские военные с тех пор ни разу официально не подтвердили, но и не опровергли его слова. Впрочем, пожелавший остаться неизвестным спецназовец утверждал, что перед тем, как О’Нил вошел в комнату, где находилась цель, там уже были двое его сослуживцев, и решающий выстрел произвел один из них. О’Нил также становился объектом критики со стороны командования за нарушение «этического кодекса» американских «морских котиков».

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