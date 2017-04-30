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09:32 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Неудачный ракетный пуск в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье — Примгидромет

Специалисты делают измерения ежечасно.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 апреля, PrimaMedia.

Неудачный ракетный пуск в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморье. Специалисты Примгидромета делают измерения каждый час, радиационный фон в крае составляет 10−12 микрорентген в час, что соответствует норме, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на синоптиков.

Радиационный фон в Приморье не изменился после очередного ракетного испытания в КНДР, которое северокорейцы произвели утром в субботу, 29 апреля.

На сайте Примгидромета сообщается, что в настоящее время радиационный фон в Приморском крае составляет 10−12 микрорентген в час, что соответствует обычным показателям. Специалисты делают измерения ежечасно.

Очередное ракетное испытание провели в КНДР в субботу утром. Как сообщают федеральные СМИ, пуск баллистической ракеты окончился неудачей: ракета, запущенная с авиабазы Пукчанг, пролетела порядка 30−40 км и упала в Японское море на северокорейской территории.

Напомним, что ранее, 16 апреля, КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, приуроченную к 105-летию со дня рождения первого президента народной республики Ким Ир Сена. По данным спецслужб США, запуск оказался неудачным — ракета взорвалась практически сразу после старта.

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