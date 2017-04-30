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10:22 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пропавшая в Магнитогорске 17-летняя девушка найдена мёртвой

Несовершеннолетняя ушла из дома в гости ещё 27 апреля.

Поиски пропавшей в Магнитогорске 17-летней Анастасии Филоненко завершены, она найдена мёртвой, сообщают волонтёры поискового отряда «Легион-СПАС».

Девушка ушла из дома в дачном товариществе «Забота» 27 апреля. По предварительной информации, она отправилась в гости к подруге. Её телефон оказался выключен. Поздним вечером 29 апреля стало известно, что несовершеннолетняя погибла. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции.

«Филоненко Анастасия найдена, мертва… Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким…», — говорится в сообщении поискового отряда.

Напомним, ранее южноуральские спасатели разыскивали 83-летнюю пенсионерку, не вернувшуюся домой после посещения кладбища в Родительский день.

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