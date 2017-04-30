Пьяный водитель, скрываясь от полиции, попал в ДТП на привокзальной площади Хабаровска

Хабаровск, 30 апреля, AmurMedia.

Хабаровские сотрудники полиции в ходе погони задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Заезд «гонщика» завершился аварией на привокзальной площади краевой столицы, где он зацепил две припаркованные иномарки, скамью и мраморную тумбу, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Ранним утром нетрезвый водитель на угнанном автомобиле, скрываясь от автоинспекторов, аварийно финишировал на привокзальной площади Хабаровска. Погоня за автомобилем началась у поста ДПС, расположенного на Владивостокском шоссе, после того, как шофер отечественного внедорожника проигнорировал требование остановиться.

На крутом повороте водитель не справился с управлением и оказался у памятника Ерофею Хабарову. Нарушитель протаранил две припаркованные на площади иномарки. Автоинспекторам молодой человек заявил, что приехал из Бикина на попутке — в «Ниве» он якобы был пассажиром, а истинный виновник ДТП сбежал.

22-летнему жителю города Бикина придется возместить ущерб автовладельцам, а также компенсировать поломку скамьи и мраморной тумбы — части фонтанного комплекса. После оформления всех документов молодой человек направлен в спецприемник.