Москвич расплатился купюрами «банка приколов» при покупке сотового телефона за 65 тыс. руб.

В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что разместила объявление в интернете о продаже мобильного телефона. С покупателем она встретилась в кафе. «Мужчина расплатился с ней купюрами по 5 тыс. руб. каждая на общую сумму 65 тыс. руб. После ухода покупателя женщина заметила, что купюры не настоящие. Установлено, что злоумышленник расплатился купюрами «банка приколов», — говорится в сообщении.

Сотрудники отдела полиции по Красносельскому району задержали подозреваемого — 65-летнего москвича.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество».