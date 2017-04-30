Москвич расплатился купюрами «банка приколов» при покупке сотового телефона за 65 тыс. руб
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке сотового телефона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке сотового телефона. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в
В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что разместила объявление в интернете о продаже мобильного телефона. С покупателем она встретилась в кафе. «Мужчина расплатился с ней купюрами по 5 тыс. руб. каждая на общую сумму 65 тыс. руб. После ухода покупателя женщина заметила, что купюры не настоящие. Установлено, что злоумышленник расплатился купюрами «банка приколов», — говорится в сообщении.
Сотрудники отдела полиции по Красносельскому району задержали подозреваемого — 65-летнего москвича.
Возбуждено уголовное дело по ст. «Мошенничество».