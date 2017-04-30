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10:27 (мск), источник: Om1.ru

В центре Омска полыхал двухэтажный дом

Пламя объяло пустующее деревянное здание.

Поздним вечером 29 апреля в Омске загорелось здание, расположенное в центре Омска.

На улице Учебной полыхал старый двухэтажный деревянный дом № 78. Как сообщают очевидцы, на место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов.

К счастью, в здании на момент возгорания никого не было. С недавних пор дом пустует — всех жильцов дома расселили, сообщают горожане.

Омичи подозревают, не спланирован ли поджог для того, чтобы освободить участок в центре города. «Видать, участок нужен кому-то», «Дело сделано, теперь можно строить?», — рассуждают в комментариях горожане.

В крупных городских пабликах появились фотографии и видеозаписи с места происшествия.

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