В центре Омска полыхал двухэтажный дом

Поздним вечером 29 апреля в Омске загорелось здание, расположенное в центре Омска.

На улице Учебной полыхал старый двухэтажный деревянный дом № 78. Как сообщают очевидцы, на место происшествия прибыло несколько пожарных расчетов.

К счастью, в здании на момент возгорания никого не было. С недавних пор дом пустует — всех жильцов дома расселили, сообщают горожане.

Омичи подозревают, не спланирован ли поджог для того, чтобы освободить участок в центре города. «Видать, участок нужен кому-то», «Дело сделано, теперь можно строить?», — рассуждают в комментариях горожане.