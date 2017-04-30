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09:23 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ограбленная медсестра две недели жила в аэропорту «Емельяново»

Женщину уговорили переехать в социальный приют.

В терминале красноярского аэропорта «Емельяново» две недели прожила женщина, которая стала жертвой мошенников. Свою историю она рассказала корреспондентам «СТС-Прима».

Она пояснила, что родилась в Ленинграде, работала медсестрой, но лишилась своего жилья из-за квартирных мошенников. После этого она на время переехала в Тюмень к своим знакомым. Оттуда она на автобусе добралась до Красноярска, где ей обещали дать временный приют в монастыре. Но встреча так и не состоялась, а медсестра осталась даже без временного жилья.

По рассказам женщины, по пути в Красноярск у нее украли документы и деньги. Идти ей больше некуда, поэтому она осталась жить прямо в аэропорту. Она спала на креслах в зоне ожидания, а неравнодушные сотрудники аэропорта приносили ей еду. Сама потерпевшая заявила, что «замкнулась в своем несчастье».

29 апреля полицейские, сотрудники аэропорта и волонтеры уговорили медсестру поехать в социальных приют «Родник». Там женщине пообещали оказать всю необходимую помощь.

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