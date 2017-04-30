Ограбленная медсестра две недели жила в аэропорту «Емельяново»
Женщину уговорили переехать в социальный приют.
Женщину уговорили переехать в социальный приют.
В терминале красноярского аэропорта «Емельяново» две недели прожила женщина, которая стала жертвой мошенников. Свою историю она рассказала корреспондентам «СТС-Прима».
Она пояснила, что родилась в Ленинграде, работала медсестрой, но лишилась своего жилья
По рассказам женщины, по пути в Красноярск у нее украли документы и деньги. Идти ей больше некуда, поэтому она осталась жить прямо в аэропорту. Она спала на креслах в зоне ожидания, а неравнодушные сотрудники аэропорта приносили ей еду. Сама потерпевшая заявила, что «замкнулась в своем несчастье».
29 апреля полицейские, сотрудники аэропорта и волонтеры уговорили медсестру поехать в социальных приют «Родник». Там женщине пообещали оказать всю необходимую помощь.