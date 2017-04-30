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09:22 (мск), источник: VLADNEWS

В жилом пятиэтажном доме в Уссурийске произошел взрыв

Один человек погиб.

Источник: VLADNEWS

Сегодня, 30 апреля, в Уссурийске в жилом пятиэтажном доме по адресу Дзержинского, 25 прогремел взрыв, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews очевидцы произошедшего, ранним утром в 07:03 на пятом этаже многоквартирного дома прогремел взрыв, после чего из окна повалил густой черный дым, а по стенам начала струиться горячая вода.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты. Спасатели смогли попасть в квартиру только с помощью лестницы-штурмовки.

По предварительным данным, в квартире взорвался телевизор, в результате чего начали плавиться металлопластиковые трубы из начала струиться горячая вода из батареи.

Отметим, что в квартире был обнаружено тело пожилого мужчины без признаков жизни.

В настоящее время причины случившегося устанавливаются.

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