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09:30 (мск), источник: УНИАН

Обострение на Донбассе: двое украинских военных погибли, четверо — ранены

ВСУ снова несут потери в зоне проведения АТО.

Источник: УНИАН

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной.

С начала суток враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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На Приморском направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120-мм и гранатометов обстреливал опорные пункты в районе Новотроицкого.

Позиции близ Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутового — автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. БМП, противотанковые гранатометы и пулеметы крупных калибров враг применял под Водяным и Марьинкой, а стрелковое оружие — близ Широкино. Из вооружения БТР и гранатометов враг вел огонь по опорным пунктам под Чермаликом, а из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров обстреливал морских пехотинцев у Павлополя.

«На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям в районе Авдеевки. Защитников Верхнеторецкого обстреливал из гранатометов и 82-мм минометов, а защитников шахты “Бутовка” — из крупнокалиберных пулеметов. Наши позиции в районе населенного пункта Зайцево обстрелял из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи шахты “Бутовка” и Авдеевки действовали вражеские снайперы», — рассказали в штабе АТО.

На Луганском направлении огонь артиллерии калибра 122-мм, минометов 120-мм и 82-мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск накрывали позиции вблизи населенного пункта Новотошковское. По опорным пунктам под Крымским противник применял артиллерию калибром 122-мм, гранатометы и 82-миллиметровые минометы. По защитникам населенного пункта Старый Айдар враг стрелял из 120-миллиметровых минометов, а по защитникам Новоалександровки — из противотанкового ракетного комплекса. Гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров применил под Новозвановкой. Из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия противник стрелял по позициям вблизи населенного пункта Желтое.

Отмечается, что в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решения на адекватное открытие огня в ответ.

«За прошедшие сутки двое украинских воинов погибли, еще четверо военнослужащих получили ранения», — говорится в сообщении штаба.

Обострение на Донбассе: двое украинских военных погибли, четверо - ранены
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