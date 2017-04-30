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09:13 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сгоревшую Бубновку в Киренском районе решено не восстанавливать, людей переселить

Решение о переселении деревни Бубновка Киренского района, где 28 апреля 2017 года сгорели 59 домов из 88, принято во время рабочей поездки губернатора Иркутской области Сергея Левченко на следующий день.

Источник: РИА "Новости"

Решено деревню не отстаивать заново, так как здесь нет ни социальных объектов, ни рабочих мест, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Предлагаем жителям несколько вариантов на выбор. Есть возможность достроить пятиэтажные дома в посёлках Алексеевске и Мельничном, люди могут переселиться туда. Либо вариант выделения земельных участков и пиломатериала, который положен по региональному закону в таких ситуациях. Я даю поручение заместителю председателя правительства Руслану Болотову проработать вопрос выделения земельных участков, если кто-то будет переезжать за пределы территории, а также вопрос выделения средств на окончание строительства домов. Оно должно быть завершено в третьем квартале под ключ», — сказал Сергей Левченко.

На совещании обсудили вопрос временного размещения жителей сгоревшей деревни. По словам представителей муниципалитета, людей можно поселить в пустующих комнатах лицея, решением этого вопроса займется заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. Министру социального развития, опеки и попечительства Владимиру Родионову поручено разработать схему получения жителями положенных компенсаций — перечисление на открытый счет либо имеющиеся карточки. Глава региона отметил, что необходимо как можно скорее, с привлечением всех необходимых структур, решить вопрос со сбором документов на получение компенсаций.

«Ожидается помощь со стороны федерального бюджета. Даю поручение председателю правительства Александру Битарову как можно скорее направить документы на имя председателя правительства РФ, чтобы в течение двух недель жители могли получить средства», — сказал Сергей Левченко.

Выплаты из областного бюджета при потере имущества составят 100 тыс. рублей на человека, но не более 300 тыс. на семью. Если имущество потеряно частично, то сумма составит 10 тыс. и 50 тыс. соответственно.

Во время поездки губернатор пообщался с жителями деревни Бубновка, рассказал им о возможных вариантах переселения, а также посетил центр временного пребывания. Сергей Левченко отметил, что жители Киренского района с большим сопереживанием отнеслись к беде земляков, в частности, для погорельцев собрано большое количество вещей. Кроме того, сегодня вертолетом доставлено 500 кг продуктов.

Сейчас в Киренск прибыл министр МЧС России Владимир Пучков. Вместе с губернатором он вылетел в Бубновку.

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