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10:34 (мск), источник: VN.ru

Два колеса отвалились от «КамАЗа» и снесли мотоцикл с иномаркой

Колесная пара, отлетевшая от двигавшегося на полном ходу «КамАЗа», повредила два автомобиля и мотоцикл, сообщает «Инцидент Новосибирск». Видеоролик с происшествием появился в Сети.

ДТП случилось на улице Большевистской возле дома № 121. «КамАЗ» с прицепом двигался по улице Большевистской со стороны улицы Ульяновской. В какой-то момент у него отвалились два колеса и отскочили во встречную Toyota RAV4.

Управлявшая кроссовером девушка экстренно затормозила и получила удар от двигавшегося следом Nissan X-Trail. Тем временем колеса от «КамАЗа» продолжили свой путь и снесли стоявший у входа в магазин мотоцикл. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.

Одни пользователи отметили, что не удивлены увиденным, учитывая обилие ям на дорогах. Другие посоветовали получше следить за своими машинами. «Причем тут качество дорог?! Из-за ям и кочек ступицы у КамАЗов не отваливаются!» — написала подписчица «АСТ-54» Марина Ванеева. Однако все пожалели владельца стоявшего на обочине мотоцикла. «Четко в мотоцикл, ни ближе, ни дальше», — констатировала Валентина Афанасьева.

Периодически у транспортных средств в Новосибирске отваливаются колеса. Так, в 2015 году колесо отпало у автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту № 189. К счастью, это произошло на остановке, и никто не пострадал. В 2010 году маршрутка «Газель» с пассажирами на борту, двигаясь по Коммунальному мосту, на полном ходу потеряла два задних колеса. Они повредили встречные автомобили Toyota и ИЖ-2126. А в прошлом году колесо отвалилось у трамвая № 15.

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