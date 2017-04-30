Два колеса отвалились от «КамАЗа» и снесли мотоцикл с иномаркой

ДТП случилось на улице Большевистской возле дома № 121. «КамАЗ» с прицепом двигался по улице Большевистской со стороны улицы Ульяновской. В какой-то момент у него отвалились два колеса и отскочили во встречную Toyota RAV4.

Управлявшая кроссовером девушка экстренно затормозила и получила удар от двигавшегося следом Nissan X-Trail. Тем временем колеса от «КамАЗа» продолжили свой путь и снесли стоявший у входа в магазин мотоцикл. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.