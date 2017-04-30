Два колеса отвалились от «КамАЗа» и снесли мотоцикл с иномаркой
Колесная пара, отлетевшая от двигавшегося на полном ходу «КамАЗа», повредила два автомобиля и мотоцикл, сообщает «Инцидент Новосибирск». Видеоролик с происшествием появился в Сети.
Колесная пара, отлетевшая от двигавшегося на полном ходу «КамАЗа», повредила два автомобиля и мотоцикл, сообщает «Инцидент Новосибирск». Видеоролик с происшествием появился в Сети.
ДТП случилось на улице Большевистской возле дома № 121. «КамАЗ» с прицепом двигался по улице Большевистской со стороны улицы Ульяновской. В
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Одни пользователи отметили, что не удивлены увиденным, учитывая обилие ям на дорогах. Другие посоветовали получше следить за своими машинами. «Причем тут качество дорог?!
Периодически у транспортных средств в Новосибирске отваливаются колеса. Так, в 2015 году колесо отпало у автобуса, перевозившего пассажиров по маршруту № 189. К счастью, это произошло на остановке, и никто не пострадал. В 2010 году маршрутка «Газель» с пассажирами на борту, двигаясь по Коммунальному мосту, на полном ходу потеряла два задних колеса. Они повредили встречные автомобили Toyota и ИЖ-2126. А в прошлом году колесо отвалилось у трамвая № 15.