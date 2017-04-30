Самолёт-амфибия БЕ-200 тушит лесные пожары в Иркутской области

Как сообщает 30 апреля 2017 года пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, самолёт БЕ-200 тушил пожары, действующие в районе посёлков Большое Голоустное Иркутского района, Ангасолка Слюдянского района и Чанчур Качугского района. Накануне экипаж самолёта-амфибии предотвратил распространение лесных пожаров в сторону населённых пунктов Ухтуй Зиминского района и Танга Заларинского района. За два дня работы было над пожарами сброшено 60 тонн воды.

— Работы по тушению осложнены гористой местностью и сильным задымлением от лесных пожаров, — прокомментировал командир воздушного судна Роман Семёнов. — Водой заправляемся на земле. Сегодня обследованы несколько аквадромов, были выбраны подходящие места для забора воды самолетом. Проведена разведка природных пожаров и скорректирован план дальнейшей работы.

Задействованы два вертолёта Ми-8 МЧС России в мониторинге лесопожарной обстановки и переброске пожарного десанта к очагам горения для их ликвидации наземными группами. Работа авиации продолжится.