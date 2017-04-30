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08:17 (мск), источник: Informburo.kz

Жителей четырёх сёл СКО эвакуировали из-за угрозы подтопления

Спасатели помогли людям покинуть их дома, принадлежащий им скот отогнали на возвышенности. С сельчанами работают психологи.

Источник: Informburo.kz

Жителей четырёх сёл в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области эвакуировали из-за угрозы подтопления, сообщает КЧС МВД РК.

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Людей разместили в школах близлежащих районах и по родственникам. Скот, который принадлежит эвакуированным, отогнали на возвышенности.

С вынужденными покинуть свои дома людьми работают психологи.

«Силами личного состава Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, психологов Центра медицины катастроф КЧС МВД РК проведена заблаговременная эвакуация жителей и домашнего скота сёл Большая Малышка, Барневка, Ольшанка, Долматово», — сообщили пресс-службе КЧС МВД РК.

Источник: Informburo.kz
Источник: Informburo.kz

Всего эвакуировано 260 человек.

Накануне полицейские СКО собрали 540 тысяч тенге, на которые приобрели продукты питания и одежду для жителей подтопленных домов.

Из-за поднятия уровня реки Ишим в регионе ожидают вторую волну паводков. Все сёла, расположенные ниже Петропавловска по течению находятся под угрозой подтопления.

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