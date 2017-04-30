Жителей четырёх сёл СКО эвакуировали из-за угрозы подтопления

Жители Алматы не получат компенсацию за подтопленные дома

«Силами личного состава Департамента по ЧС Северо-Казахстанской области, Центрального регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов, местной полицейской службы, психологов Центра медицины катастроф КЧС МВД РК проведена заблаговременная эвакуация жителей и домашнего скота сёл Большая Малышка, Барневка, Ольшанка, Долматово», — сообщили пресс-службе КЧС МВД РК.

С вынужденными покинуть свои дома людьми работают психологи.

Людей разместили в школах близлежащих районах и по родственникам. Скот, который принадлежит эвакуированным, отогнали на возвышенности.

Всего эвакуировано 260 человек.

Накануне полицейские СКО собрали 540 тысяч тенге, на которые приобрели продукты питания и одежду для жителей подтопленных домов.