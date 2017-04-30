Жителей четырёх сёл СКО эвакуировали из-за угрозы подтопления
Спасатели помогли людям покинуть их дома, принадлежащий им скот отогнали на возвышенности. С сельчанами работают психологи.
Спасатели помогли людям покинуть их дома, принадлежащий им скот отогнали на возвышенности. С сельчанами работают психологи.
Жителей четырёх сёл в Кызылжарском районе
Людей разместили в школах близлежащих районах и по родственникам. Скот, который принадлежит эвакуированным, отогнали на возвышенности.
С вынужденными покинуть свои дома людьми работают психологи.
«Силами личного состава Департамента по ЧС
Всего эвакуировано 260 человек.
Накануне полицейские СКО собрали 540 тысяч тенге, на которые приобрели продукты питания и одежду для жителей подтопленных домов.