ГСЧС предупредила о высокой пожарной опасности в Киеве

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье, 30 апреля, в Киеве и области будет сохраняться 4 высокий класс пожарной опасности, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели обращаются к гражданам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, лесных массивах, и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.

В течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесу и лесопосадках, заезжать на территорию лесного фонда, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки, оставлять в лесу пропитанные бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами тряпки, заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя.

Также запрещается выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

Напомним, в результате возгорания трансформаторной подстанции в районе станции метро «Академгородок» на ул. Ирпенской в Киеве были обесточены 34 дома.