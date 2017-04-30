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09:03 (мск), источник: РИА Новости

В Красноярском крае почти 30 тысяч человек борются с пожарами

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Группировка из почти 30 тысяч человек создана в Красноярском крае для защиты населенных пунктов от пожаров, сообщил начальник Главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

Источник: AP 2017

КРАСНОЯРСК, 30 апр — РИА Новости. Группировка из почти 30 тысяч человек создана в Красноярском крае для защиты населенных пунктов от пожаров, сообщил начальник Главного управления МЧС по Красноярскому краю Евгений Вершинин.

«Общая группировка сил и средств для прикрытия населенных пунктов — более 27 тысяч человек и более 1,5 тысячи единиц техники», — сказал он на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которую провел глава МЧС России Владимир Пучков.

Вершинин сообщил, что с начала пожароопасного сезона в регионе было потушено более 15 тысяч возгораний сухой травы.

«В настоящее время обстановка в Красноярском крае находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет», — доложил Вершинин.

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