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08:54 (мск), источник: ДЕЙТА

Три лесных пожара потушены в Приморье за сутки

Пожары ликвидированы в Ханкайском, Черниговском и Шкотовском районах края на площади 49 гектаров. В тушении приняли участие 34 человека, задействовано семь единиц техники, сообщает ИА «Дейта».

По информации краевого департамента лесного хозяйства, сейчас в Приморье действует один лесной пожар в Партизанском районе на площади около 20 гектаров.

«Данный пожар уже локализован», — уточнили в ведомстве.

Всего с начала года зарегистрировано 276 лесных пожара.

Напомним, в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор края Владимир Миклушевский.

Руководителям муниципалитетов рекомендовано запретить пребывание граждан в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор на территориях муниципальных образований, ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним, а также провести подворовые обходы и ознакомить жителей с требованиями мер пожарной безопасности.

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность.

Для борьбы с лесными пожарами в рамках государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в Приморье подготовлены более двух тысяч специалистов, тысяча единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

Напомним, лесные пожары представляют реальную угрозу и для людей — в середине апреля поселке Пластун из-за неконтролируемого пала сгорели два жилых дома.

Огонь подобрался к деревянным постройкам с улицы. На ликвидацию пожара отправились 26 человек и 9 единиц техники. Лишившимся крова гражданам предоставят жилье и компенсируют ущерб. Виновников пала ищет полиция.

Неконтролируемый пал травы в этом сезоне уже уничтожил дачные постройки в пригороде Владивостока, в Большом Камне из-за неосторожного обращения с огнем при пале травы даже сгорел автомобиль.

Анастасия Качимская.

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