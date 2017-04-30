В Орджоникидзевском районе загорелась квартира. Погибли два человека

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, органами СК организована доследственная проверка по факту гибели людей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе, сотрудники территориального следственного отдела областного Следственного комитета, представители МЧС и полиции. Проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению личностей погибших граждан, а также опросу возможных очевидцев. Будет проведён комплекс необходимых экспертиз, среди которых судебная медицинская экспертиза тел погибших в целях установления точной причины смерти, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точного очага и причин возгорания.

По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.