В Орджоникидзевском районе загорелась квартира. Погибли два человека
Сегодня утром в квартире дома по улице Индустрии в Екатеринбурге загорелся пожар. В процессе тушения на месте обнаружены тела двух человек.
Сегодня утром в квартире дома по улице Индустрии в Екатеринбурге загорелся пожар. В процессе тушения на месте обнаружены тела двух человек.
Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете по Свердловской области, органами СК организована доследственная проверка по факту гибели людей.
На месте происшествия работает
По результатам доследственной проверки органами Следственного комитета будет принято процессуальное решение.