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09:39 (мск), источник: Обозреватель

Под Киевом массово грабят дома: топ-20 самых дерзких налетов

Бандиты не щадят ни стариков, ни инвалидов.

Неудавшаяся реформа полиции и ухудшение уровня жизни населения привели к тому, что в Украине произошел рост криминала.

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В данной публикации «Обозреватель» расскажет о самых жестоких, на наш взгляд, налетах на частные дома в Киевской области, произошедших с начала 2017 года. Отметим, что под Киевом сосредоточено наибольшее число дорогой недвижимости, которая, как магнит, притягивает криминал со всей страны, а также ближнего зарубежья.

Анализируя информацию о налетах, которую мы почерпнули из собственных источников, а также открытых данных Нацполиции, стоит отметить, что большинство налетов происходили ночью (зачастую путем отжима окон), а также вечером, когда входные двери еще открыты.

Оперативники, расследующие разбойные нападения, отмечали, что бандиты часто выбирают дома не по наводке, а по внешним признакам: если здание большое и ухоженное, значит, у владельца есть деньги и ценности. Подтверждением тому является множество случаев, когда преступникам, рассчитывавшим на крупный куш, в итоге приходилось довольствоваться несколькими сотнями гривен, парой-тройкой золотых цепочек и сережек, мобильными телефонами или ноутбуками.

Предлагаем вашему вниманию топ-20 налетов, произошедших в Киевской области в январе — апреле 2017 года.

1. Средь белого дня 11 января двое разбойников проникли в дом в городе Кагарлык. В помещении как раз находилась 40-летняя хозяйка и ее 20-летний сын — инвалид 2-й группы. Преступники порезали парню шею и требовали у его матери деньги. Не получив ничего (у семьи при себе не было денег), бандиты скрылись. Благодаря слаженной работе местной полиции злоумышленники были задержаны спустя несколько часов.

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2. Около двух часов ночи 12 января четыре человека в масках через окно проникли в дом пенсионеров в селе Положаи Переяслав-Хмельницкого района. Бандиты связали супругов и забрали деньги и золотые сережки.

3. Вечером того же дня в селе Иванковичи Васильковского района двое мужчин в балаклавах и камуфляже проникли в дом, где скотчем связали хозяев-пенсионеров и отобрали у них два золотых кольца и цепочку, после чего скрылись с места преступления.

4. 13 января, около половины десятого вечера, в поселке Дымер Вышгородского района четверо в масках проникли в дом 49-летнего предпринимателя, связали его пластиковыми хомутами, избили, вскрыли сейф и забрали деньги.

5. 16 января, среди ночи, в селе Шпендовка Кагарлыкского района три человека через окно проникли в частный дом. В комнате как раз находилась 70-летняя хозяйка. Когда один из преступников начал угрожать женщине предметом, внешне похожим на автомат (у двух других в руках был газовый баллончик и монтировка), зашел ее супруг. Мужчина закричал, что вызовет полицию, и бандиты… ушли.

В областной полиции «Обозревателю» сообщили, что нападавшие могли ошибиться адресом, поэтому и не тронули пенсионеров.

6. Вечером, 17 января, в селе Петровское Бориспольского района, четверо в масках зашли в дом, связали хозяйку и забрали деньги.

7. 21 января в Кагарлыке, около часа ночи, четверо мужчин в масках через окно проникли в дом пенсионера, избили его и жену, затем связали обоих и забрали 2 000 гривен и ювелирные украшения.

8. Около девяти вечера, 22 января, в городе Вишневое Киево-Святошинского района двое неизвестных зашли в дом к 86-летней пенсионерке, избили женщину, после чего угрожали ей пистолетом и ножом, требуя деньги. В результате истязатели забрали всего 300 гривен, мобильный телефон и покинули место преступления.

9. 2 февраля в селе Гайшин Переяслав-Хмельницкого района четыре человека ворвались в дом к 72-летней женщине, пластиковыми хомутами связали ей руки и ноги, обмотали голову скотчем и забрали деньги. Связанную женщину оставили в доме. Более чем через сутки пострадавшая смогла освободиться и обратиться за помощью.

10. В селе Старые Петровцы Вышгородского района произошла трагедия. В ночь с 14 на 15 февраля в жилой дом, отжав пластиковое окно, проникли неизвестные. Связав хозяина, предпринимателя Романа Чумака, преступники пытали его, чтобы получить информацию о наличии в доме денег и материальных ценностей. Мужчина умер от побоев. Отмечается, что в момент налета в доме находился маленький сын хозяина дома.

Замученный бандитами предприниматель Роман Чумак.

11. 25 февраля, в селе Шпили Иванковского района, около 19:30 вечера, двое преступников в масках, предварительно вырубив электричество, ворвались в дом к 68-летней женщине, и угрожая ножом, отобрали 300 гривен.

12. В полночь, 26 февраля, в селе Яхны Фастовского района в дом к пенсионерам через окно пробралось трое неизвестных. Угрожая пистолетом, бандиты забрали несколько тысяч гривен, охотничье ружье, золотые сережки и цепочку, после чего скрылись.

13. 1 марта, около полуночи, в селе Плоское Броварского района трое неизвестных в масках проникли в дом 78-летнего пенсионера, бывшего председателя колхоза и Героя социалистического труда, надели на него наручники и стали пытать раскаленным утюгом, требуя отдать им деньги. Также скотчем связали его жену, после чего взломали сейф и забрали оттуда деньги и награды.

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14. Около шести утра, 2 марта, в городе Переяслав-Хмельницкий пятеро неизвестных мужчин в масках и спортивных костюмах ворвались в дом, в котором жила семья с 3-годовалым ребенком. Угрожая пистолетом, преступники требовали отдать им деньги. Убедившись, что в доме денег нет, злоумышленники забрали золотые сережки, золотую цепочку, ноутбук, планшет и скрылись с места преступления.

15. Ночью, 3 марта, в пгт Бабинцы Бородянского района три человек ворвались в дом 50-летней местной жительницы, связали ей руки и ноги скотчем и начали требовать деньги. Хозяйка пыталась убедить бандитов, что в доме нет ничего ценного, но налетчики ей не поверили. Изверги накрыли женщину одеялом, облили бензином и подожгли.

В дальнейшем злоумышленники денег так и не нашли и скрылись, прихватив с собой мобильный телефон и золотые украшения, которые сняли с женщины. Хозяйка дома с ожогами рук и ног оказалась в местной больнице.

16. 5 марта, около восьми вечера, в городе Буча Киево-Святошинского района трое мужчин в балаклавах, ворвались в дом местного предпринимателя, связали его пластиковыми хомутами и завладели деньгами в сумме около 130 тыс. долларов.

17. Жестокое нападение произошло 23 марта в селе Гребенки Васильковского района. В дом ворвались несколько человек в камуфляже, которые связали, а затем избили супругов-фермеров: Игоря и Галину Майко. Мужчина скончался от побоев, а его супруга оказалась в больнице с открытой черепно-мозговой травмой (позже женщина умерла).

18. 26 марта в селе Сухолучье Вышгородского района произошел нетипичный случай: вооруженное нападение закончилось трагедией для одного из налетчиков. Так, в один из коттеджей ворвались неизвестные, которые принялись избивать хозяйку. Ее муж, которого разбудила малолетняя дочь, успел схватить карабин и выбежал к грабителям. Мужчина застрелил одного из преступников. В итоге мужчина не только не был привлечен к уголовной ответственности, но и получил награду от полиции.

19. 5 апреля, около восьми вечера, в селе Бзов Барышевского района двое неизвестных проникли на дачу 64-летней жительницы Киева. Бандиты связали женщину, после чего заперли в подсобке на первом этаже, а двери забили гвоздями.

В результате длительных поисков бандитам удалось завладеть сотней гривен, велосипедом и мобильным телефоном. Женщина смогла освободиться лишь к утру и позвонить в полицию.

20. Ночью, 9 апреля, в селе Барахты Васильковского района трое неизвестных в масках выбили на кухне стекло и проникли в дом сотрудника финансового отдела одного из фермерских хозяйств. Преступники связали супругов, которые находились в помещении, после чего забрали ружье и ювелирные изделия (сережки, цепочки) и скрылись.

Ранее «Обозреватель» сообщал о череде разбойных нападений на коттеджи под Киевом, совершенные в течение зимы — весны 2016 года.

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