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09:19 (мск), источник: РИА Новости

В Техасе из-за торнадо погибли пять человек, 50 человек госпитализированы

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас, сообщает агентство Рейтер.

По информации агентства, было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.

Ранее сообщалось, что власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС из-за наводнений, последовавших за сильными грозовыми дождями. Жертвой наводнений в штате Миссури стала женщина, более трех десятков человек удалось спасти. Около 100 человек были эвакуированы из районов подтопления.

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