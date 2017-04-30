В Техасе из-за торнадо погибли пять человек, 50 человек госпитализированы
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас, сообщает агентство Рейтер.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. По меньшей мере пять человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Техас, сообщает агентство Рейтер.
По информации агентства, было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых по меньшей мере 50 человек были госпитализированы. Сообщается также о разрушенных жилых домах, перевернутых автомобилях и вырванных с корнем деревьях.
Ранее сообщалось, что власти американских штатов Миссури и Оклахома объявили о введении режима ЧС