Порыв ветра сорвал крышу с многоквартирного дома в Артеме
В результате происшествия никто не пострадал.
В результате происшествия никто не пострадал.
Владивосток, 30 апреля, PrimaMedia.
В Артеме порывом ветра сорвало крышу с многоквартирного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аккаунт Экипажи ДПС в Инстаграм.
На фото, предоставленном очевидцем сообществу dps_control, видно разбросанные по придомовой территории элементы кровли.
Сообщается, что порыв ветра сорвал крышу с многоквартирного дома, расположенного на ул. Бабушкина, 24а в Артеме.