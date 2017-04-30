Порыв ветра сорвал крышу с многоквартирного дома в Артеме

Владивосток, 30 апреля, PrimaMedia.

В Артеме порывом ветра сорвало крышу с многоквартирного жилого дома. В результате происшествия никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на аккаунт Экипажи ДПС в Инстаграм.

На фото, предоставленном очевидцем сообществу dps_control, видно разбросанные по придомовой территории элементы кровли.

Сообщается, что порыв ветра сорвал крышу с многоквартирного дома, расположенного на ул. Бабушкина, 24а в Артеме.