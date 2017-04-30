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10:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе легковушка врезалась в отбойник, попав в колею

Водитель вырулить не смог.

Вчера, 29 апреля, около 23 часов вечера колея на Губайдуллина привела к ДТП: водитель вылетел с дороги и врезался в отбойник. Местные жители неоднократно жаловались: в этом месте вырулить крайне не просто — сильная колейность. К счастью, пострадавший водитель не получил сильных травм, но на ремонт авто все же придется потратиться.

Выяснилась, что за рулем была девушка. Она хотела перестроиться в другой ряд, чтобы свернуть на проспект Салавата Юлаева, но, попав в колею, сохранить контроль над управлением авто не смогла.

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