Пропавшую девушку в Приморье нашли спустя полгода

Напомним, 26-летняя Анастасия Хроленко пропала 16 октября 2016 года в селе Покровка. По факту безвестного исчезновения следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по статье — «Убийство».



По подозрению в совершении убийства был задержан 19-летний сын директора школы, где работала женщина. Он признался, что задушил её, бросил тело в реку Полтавка, а личные вещи сжег.



В следственном эксперименте подозреваемый показал механизм своих действий на манекене, указал на место, где скинул тело в воду и где уничтожил вещи. С места происшествия изъяты не сгоревшие части одежды.

Стало известно, что между 26-летней учительницей и молодым человеком были отношения.



Когда она узнала, что ему нужны 140 тысяч рублей на покупку мотоцикла, то согласилась оформить заем на себя. Однако как только молодой человек получил искомую сумму, между влюбленными начались ссоры.



Как рассказал следователям сам подозреваемый, Хроленко «надоедала» ему просьбами взять оплату своего кредита на себя. Однако в данный момент следствие не рассматривает материальный аспект как мотив для убийства — им остается личная неприязнь.



После того, как было обнаружено тело Анастасии Хроленко, в социальных сетях появился комментарий от пользователя, представившимся бывшим супругом женщины.



«Более 6 месяцев мы чуть ли не каждый день выходили на реку и искали до заката солнца Анастасию. Даже в зиму мы выходили на лёд и искали пешими группами ее. И возобновили поиски когда лёд сошёл с реки. Накануне под Чернятино было найдено тело моей бывшей супруги, которую мы искали в реке Суйфун», — написал он.



В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело.

