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10:41 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми суд оставил в СИЗО бывшего следователя МВД

Его обвиняют в создании в регионе преступного сообщества по выводу из России денег, вырученных китайской диаспорой.

Пермский краевой суд 28 апреля отказал в освобождении из СИЗО под залог в 10 млн рублей бывшего следователя МВД России Константина Губарева, а ныне индивидуального предпринимателя Москвы и директора компании «Сибирский партнер» Новосибирска, сообщает издание «Новости Перми».

Его обвиняют в создании в Перми преступного сообщества. Ещё год назад следователи главка МВД РФ начали расследование о выводе за рубеж иностранной валюты в особо крупном размере с использованием подложных документов. В одно производство с ним соединили дела о незаконной банковской деятельности и о создании преступного сообщества. По версии следствия, Губарев «выполнял одну из ключевых ролей, связанную с организацией данного преступного сообщества и его управлением» за «серый» импорт товаров.

Губарев, приехавшего по вызову следствия в Пермь из Новосибирска, задержали 18 апреля и отправили в СИЗО на 2 месяца. Прокурор Валентина Бусова возразила на просьбу адвоката Максима Билыка изменить меру пресечения. «Губарев обвиняется в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Соучастник Хохлов в дополнительных показаниях подтвердил мнение, что Губарев на свободе способен оказать давление. Медицинского заключения о том, что обвиняемый не может находиться в местах лишения свободы, не имеется», — считает представитель краевой прокуратуры.

Суд оставил Губарева в СИЗО до 18 июня.

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