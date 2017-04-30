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10:41 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожной аварии, в которой погиб пешеход. ДТП произошло ночью 30 апреля на 13 км Полевского тракта.

Как сообщили Накануне.RU в ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, водитель, неустановленного легкового транспортного средства двигаясь со стороны поселка Горный Щит в направлении города Екатеринбурга допустил наезд на пешехода (1957 г. р.), который от полученных травм скончался на месте.

Пешеход был одет в черную куртку, темные брюки, черные ботинки без световозвращающих элементов. В настоящее время выясняются обстоятельства данного происшествия.

Очевидцев правоохранители просят позвонить в Госавтоинспекцию Екатеринбурга по телефону: 8 (906)809−97−79 или (343) 263−19−35, также можно обратиться в дежурную часть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, 20.

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