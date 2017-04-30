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10:43 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске изъята крупная партия героина

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка изъяли крупную партию героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ведомства, на улице Братьев Кашириных (Калининский район Челябинска) в машине 34-летнего мужчины был обнаружен пакетик с 13 граммами наркотического вещества.

«При проведении дальнейших мероприятий в квартире по месту проживания задержанного в микрорайоне “Залесье” сотрудники полиции обнаружили более килограмма героина. Установлено, что наркотик хранился с целью последующего сбыта», — говорится в сообщении.

По данному факту следственным подразделением ОП «Калининский» возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.

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