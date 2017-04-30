В Челябинске изъята крупная партия героина

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка изъяли крупную партию героина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ведомства, на улице Братьев Кашириных (Калининский район Челябинска) в машине 34-летнего мужчины был обнаружен пакетик с 13 граммами наркотического вещества.

«При проведении дальнейших мероприятий в квартире по месту проживания задержанного в микрорайоне “Залесье” сотрудники полиции обнаружили более килограмма героина. Установлено, что наркотик хранился с целью последующего сбыта», — говорится в сообщении.

По данному факту следственным подразделением ОП «Калининский» возбуждено уголовное дело по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», которая предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы.