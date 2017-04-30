В Волгограде мужчина разбился, выбираясь из квартиры по связанным простыням

Недалеко от него лежали связанные в одну веревку простыни, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей.

Как поясняют в соцсетях обнаружившие труп граждане, мужчина мог упасть, выбираясь из окна квартиры по связанным простыням и разбиться. То место, на которое упал мужчина, покрыто камнями, поэтому исход оказался столь печальным.

На месте работают сотрудники УВД. Подробности о случившемся станут известны позже.