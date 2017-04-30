В Волгограде мужчина разбился, выбираясь из квартиры по связанным простыням
30 апреля в Кировском районе Волгограда на улице Быстрова, 84а, ранним утром горожане обнаружили труп мужчины рядом с одним из многоэтажных домов.
30 апреля в Кировском районе Волгограда на улице Быстрова, 84а, ранним утром горожане обнаружили труп мужчины рядом с одним из многоэтажных домов.
Недалеко от него лежали связанные в одну веревку простыни, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей.
Как поясняют в соцсетях обнаружившие труп граждане, мужчина мог упасть, выбираясь из окна квартиры по связанным простыням и разбиться. То место, на которое упал мужчина, покрыто камнями, поэтому исход оказался столь печальным.
На месте работают сотрудники УВД. Подробности о случившемся станут известны позже.