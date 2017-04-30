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11:21 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде мужчина разбился, выбираясь из квартиры по связанным простыням

30 апреля в Кировском районе Волгограда на улице Быстрова, 84а, ранним утром горожане обнаружили труп мужчины рядом с одним из многоэтажных домов.

Недалеко от него лежали связанные в одну веревку простыни, сообщает ВДТВ со ссылкой на свидетелей.

Как поясняют в соцсетях обнаружившие труп граждане, мужчина мог упасть, выбираясь из окна квартиры по связанным простыням и разбиться. То место, на которое упал мужчина, покрыто камнями, поэтому исход оказался столь печальным.

На месте работают сотрудники УВД. Подробности о случившемся станут известны позже.

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