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10:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми один автомобиль не уступил дорогу другому

В ДТП «невежливый» водитель ушиб лоб.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Перми 29 апреля вечером на перекрёстке улиц Кавалерийской и Танкистов, сообщает МЧС по Пермскому краю.

Как пояснили в краевом ГИБДД, со стороны проспекта Декабристов в направлении улицы Мира двигался автомобиль Nissan Juke.

На перекрёстке он не предоставил преимущества в движении автомобилю Киа Рио, который двигался со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Снайперов, и допустил столкновение. В результате ДТП водитель Nissan Juke получил травму — ушиб лба. По факту столкновения проводится административное расследование.

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