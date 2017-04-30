В Перми один автомобиль не уступил дорогу другому

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Перми 29 апреля вечером на перекрёстке улиц Кавалерийской и Танкистов, сообщает МЧС по Пермскому краю.

Как пояснили в краевом ГИБДД, со стороны проспекта Декабристов в направлении улицы Мира двигался автомобиль Nissan Juke.

На перекрёстке он не предоставил преимущества в движении автомобилю Киа Рио, который двигался со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы Снайперов, и допустил столкновение. В результате ДТП водитель Nissan Juke получил травму — ушиб лба. По факту столкновения проводится административное расследование.