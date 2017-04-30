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10:20 (мск), источник: РБК

Правительство выделит почти 143 млн руб. пострадавшим от пожаров в Сибири

МЧС России подготовило проект распоряжения о выделении почти 143 млн рублей из резервного фонда правительства страны пострадавшим от лесных пожаров Бурятии и Иркутской области.

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Министр чрезвычайного ведомства Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований в общем размере до 142,96 млн руб. из резервного фонда правительства. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МЧС.

Как отметили в министерстве, эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение всех проводимых по ликвидации пожаров и их последствий, случившихся на территории Сибирского федерального округа. Средства предназначены для выплаты материальной помощи, компенсаций за утраченное в результате чрезвычайной ситуации имущества, а также пойдут на содержание пунктов временного размещения и питание пострадавших. Правительству Бурятии из общей суммы достанется более 38 млн руб., оставшиеся 105 млн руб. планируется направить руководству Иркутской области.

Каждому из пострадавших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей
Владимир Пучков
Глава МЧС

В пятницу, 28 апреля, на территории Сибирского федерального округа из-за высокой температуры воздуха и порывов ветра более 35 м/с усилились пожары, в республике Бурятия и Иркутской области огонь начал переходить на населенные пункты, из-за чего были уничтожены более 78 жилых домов. Из мест повышенной опасности эвакуировали около 500 человек. Пресс-служба правительства Иркутской области сообщала, что в регионе сгорела целая деревня, в которой проживали 435 человек. Как уточнили в МЧС, из 88 домов сгорели 59.

В связи с этим правительство приняло решение ввести на всей его территории режим чрезвычайной ситуации

Накануне, 29 апреля, в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков, который осмотрел с борта вертолета Ми-8 все пожароопасные места. После этого он выступил с заявлением, в котором пообещал всем пострадавшим компенсации и материальные выплаты.

Комментарии
7
Роман Виноградов
Ну сколько можно наступать на одни и те-же грабли? Неужели нельзя, хотя-бы отгородить поселения от леса специальными полосами, как это делали во времена СССР? Ответ напрашивается один - МЧС выгодна такая ситуация - больше выделят денег на пожары, больше можно будет их разворовать!
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Владимир Пацак
Да я думаю, что наши перетопчутся не привыкать, вот помощь в Сирию надо оказать срочно, в ООН в фонд помощи больным и кривым?
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Сергей Селезнев
Давайте скрестим пальцы, чтобы у чиновников хватило совести хотябы эти деньги не разворовывать.
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