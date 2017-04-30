Правительство выделит почти 143 млн руб. пострадавшим от пожаров в Сибири

Площадь пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем в восемь раз

Министр чрезвычайного ведомства Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований в общем размере до 142,96 млн руб. из резервного фонда правительства. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МЧС.

Как отметили в министерстве, эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение всех проводимых по ликвидации пожаров и их последствий, случившихся на территории Сибирского федерального округа. Средства предназначены для выплаты материальной помощи, компенсаций за утраченное в результате чрезвычайной ситуации имущества, а также пойдут на содержание пунктов временного размещения и питание пострадавших. Правительству Бурятии из общей суммы достанется более 38 млн руб., оставшиеся 105 млн руб. планируется направить руководству Иркутской области.