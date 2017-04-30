Правительство выделит почти 143 млн руб. пострадавшим от пожаров в Сибири

Министр чрезвычайного ведомства Владимир Пучков подписал проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований в общем размере до 142,96 млн руб. из резервного фонда правительства. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте МЧС.
Как отметили в министерстве, эта сумма частично покроет расходы на финансовое обеспечение всех проводимых по ликвидации пожаров и их последствий, случившихся на территории Сибирского федерального округа. Средства предназначены для выплаты материальной помощи, компенсаций за утраченное в результате чрезвычайной ситуации имущества, а также пойдут на содержание пунктов временного размещения и питание пострадавших. Правительству Бурятии из общей суммы достанется более 38 млн руб., оставшиеся 105 млн руб. планируется направить руководству Иркутской области.
Каждому из пострадавших будет выплачена единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей и компенсация за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей
В пятницу, 28 апреля, на территории Сибирского федерального округа из-за высокой температуры воздуха и порывов ветра более 35 м/с усилились пожары, в республике Бурятия и Иркутской области огонь начал переходить на населенные пункты, из-за чего были уничтожены более 78 жилых домов. Из мест повышенной опасности эвакуировали около 500 человек. Пресс-служба правительства Иркутской области сообщала, что в регионе сгорела целая деревня, в которой проживали 435 человек. Как уточнили в МЧС, из 88 домов сгорели 59.
В связи с этим правительство приняло решение ввести на всей его территории режим чрезвычайной ситуации
Накануне, 29 апреля, в Бурятию прибыл глава МЧС России Владимир Пучков, который осмотрел с борта вертолета Ми-8 все пожароопасные места. После этого он выступил с заявлением, в котором пообещал всем пострадавшим компенсации и материальные выплаты.