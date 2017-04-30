Водитель «Гранты» врезался в троллейбус и скрылся с места ДТП в Волгограде
29 апреля водитель «Лады Гранты» столкнулся с троллейбусом в Волгограде и скрылся с места аварии. В ДТП пострадала кондуктор троллейбуса.
29 апреля водитель «Лады Гранты» столкнулся с троллейбусом в Волгограде и скрылся с места аварии. В ДТП пострадала кондуктор троллейбуса.
Как сообщает ВДТВ
Троллейбус двигался в попутном с легковой машиной направлении в первом ряду. Столкнувшись с троллейбусом, водитель «Гранты» скрылся с места происшествия.
В результате аварии в салоне троллейбуса упала 58-летняя женщина — кондуктор. С ушибами ее доставили в больницу.