Водитель «Гранты» врезался в троллейбус и скрылся с места ДТП в Волгограде

Как сообщает ВДТВ пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, в 10:30 неустановленный водитель автомашины «Лада Гранта» двигался по проспекту Ленина в сторону площади Возрождения. В районе улицы 39-Гвардейская водитель «Гранты» столкнулся с троллейбусом «ЗИУ-628Г» под управлением 54-летнего водителя.

Троллейбус двигался в попутном с легковой машиной направлении в первом ряду. Столкнувшись с троллейбусом, водитель «Гранты» скрылся с места происшествия.

В результате аварии в салоне троллейбуса упала 58-летняя женщина — кондуктор. С ушибами ее доставили в больницу.