Пропавшего 4 месяца назад жителя Сылвы нашли мёртвым

Тело жителя Сылвы Пермского района Никпиты Заывескина, пропавшего без вести четыре месяца назад, обнаружено в родном посёлке. Об этом сообщают его друзья и родные в соцсетях.

Напомним, 28-летний молодой человек вышел из дома в поселке Сылва 17 декабря прошлого года и не вернулся. Поисками пропавшего занимались правоохранительные органы и волонтеры. Причины гибели мужчины устанавливают.