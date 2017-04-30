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10:47 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пропавшего 4 месяца назад жителя Сылвы нашли мёртвым

Причины гибели мужчины устанавливают.

Тело жителя Сылвы Пермского района Никпиты Заывескина, пропавшего без вести четыре месяца назад, обнаружено в родном посёлке. Об этом сообщают его друзья и родные в соцсетях.

Напомним, 28-летний молодой человек вышел из дома в поселке Сылва 17 декабря прошлого года и не вернулся. Поисками пропавшего занимались правоохранительные органы и волонтеры. Причины гибели мужчины устанавливают.

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