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10:49 (мск), источник: Om1.ru

Двух студентов омского колледжа поймали на сбыте наркотиков

Юные омичи после занятий в колледже отправлялись делать закладки.

Сотрудники омского Управления по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативно-разыскных мероприятий установили причастность двух студентов колледжа к сбыту запрещенных наркотических веществ. У двух парней 16 и 17 лет при личном досмотре было изъято более 40 маленьких расфасованных пакетиков с «солью», общий вес составил около 20 грамм.

Как установили полицейские, двое студентов одного из омских колледжей были наркокурьерами и делали закладки. Каждый день юноши раскладывали по тайникам-закладкам по 40−50 пакетиков с «солью». За незаконную «работу» им платили неизвестные работодатели, с которыми парни общались по интернету.

В отношении омичей возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст. 30 — п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). На время следствия парней поместили под подписку о невыезде. Юношам грозит до 10 лет лишения свободы.

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