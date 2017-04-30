Двух студентов омского колледжа поймали на сбыте наркотиков
Юные омичи после занятий в колледже отправлялись делать закладки.
Юные омичи после занятий в колледже отправлялись делать закладки.
Сотрудники омского Управления по контролю за оборотом наркотиков в результате
Как установили полицейские, двое студентов одного из омских колледжей были наркокурьерами и делали закладки. Каждый день юноши раскладывали по
В отношении омичей возбудили уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере (ч.3 ст. 30 — п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ). На время следствия парней поместили под подписку о невыезде. Юношам грозит до 10 лет лишения свободы.