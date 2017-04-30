Двух студентов омского колледжа поймали на сбыте наркотиков

Сотрудники омского Управления по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативно-разыскных мероприятий установили причастность двух студентов колледжа к сбыту запрещенных наркотических веществ. У двух парней 16 и 17 лет при личном досмотре было изъято более 40 маленьких расфасованных пакетиков с «солью», общий вес составил около 20 грамм.

Как установили полицейские, двое студентов одного из омских колледжей были наркокурьерами и делали закладки. Каждый день юноши раскладывали по тайникам-закладкам по 40−50 пакетиков с «солью». За незаконную «работу» им платили неизвестные работодатели, с которыми парни общались по интернету.