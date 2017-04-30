В Приморье на территории садоводческого товарищества тигр напал на собаку

В ночь с 27 на 28 апреля на территории СНТ «Находка» тигр напал на собаку, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на «ДПС-Контроль».

Оперативному дежурному ранним утром поступил звонок от гражданина который сообщил, что на территории садоводческого товарищества «Находка» он обнаружил останки собаки со следами тигра. Прибыв по указанному адресу опергруппа охотнадзора выявила следы присутствия тигра.

В связи с этим инспекция охотнадзора рекомендует жителям НГО воздержаться от посещения лесного массива в пригороде Находки и особенно Американского перевала во избежание конфликтных ситуаций при встрече с тигром. В случаях обнаружения тигра в лесополосе просьба оперативно передавать информацию дежурному департамента охотничьего хозяйства администрации Приморского края по телефону 8 (423)243−19−98.