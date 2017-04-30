В Зеленодольском районе на пожаре погибла женщина

Накануне днем на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Комарова в поселке Васильево.

На место выехали пожарные ПСЧ № 153, ПСЧ № 53, отдельного поста из Раифы, медики и дознаватель ОНД.

Прибывших спасателей встретили соседи. Они сообщили, что внутри дома может находиться человек, который нередко злоупотреблял спиртным. Пристройка дома и вся его задняя часть горели открытым пламенем, существовала угроза распространения огня на переднюю часть дома.

Пожарные потушили огонь за 15 минут. В спальной комнате обнаружили обгоревшее тело 47-летней знакомой хозяина дома.

В результате пожара сам 52-летний хозяин дома получил легкие ожоги лица, от госпитализации отказался. Сгорел пристрой и часть дома общей площадью 30 квадратных метров.

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.