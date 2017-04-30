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14:15 (мск), источник: Publika.md

Сотни пассажиров застряли в кишинёвском аэропорту из-за технических неполадок в самолете

Сотни пассажиров застряли вчера в кишинёвском аэропорту. Причиной стали технические неполадки самолета.

Источник: Publika.md

Отложить или перенести пришлось восемь рейсов одной из авиакомпаний. Ждать вылета некоторым пассажирам пришлось более 12 часов.

«Нам объявляли, что Рим опаздывает и полетит в час и 10 минут ночи. Собрались и пошли домой к дочери, она живёт неподалёку''.

Некоторых пассажиров разместили в отеле, другие предпочли дожидаться вылета в аэропорту.

Сегодня отменили рейс Кишинёв-Израиль, запланированный на полшестого утра. Рейс Кишинёв-Милан задерживается на 12 часов, а самолет в Дублин вылетит на час позже.

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