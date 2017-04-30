Сотни пассажиров застряли в кишинёвском аэропорту из-за технических неполадок в самолете
Сотни пассажиров застряли вчера в кишинёвском аэропорту. Причиной стали технические неполадки самолета.
Сотни пассажиров застряли вчера в кишинёвском аэропорту. Причиной стали технические неполадки самолета.
Отложить или перенести пришлось восемь рейсов одной из авиакомпаний. Ждать вылета некоторым пассажирам пришлось более 12 часов.
«Нам объявляли, что Рим опаздывает и полетит в час и 10 минут ночи. Собрались и пошли домой к дочери, она живёт неподалёку''.
Некоторых пассажиров разместили в отеле, другие предпочли дожидаться вылета в аэропорту.
Сегодня отменили рейс