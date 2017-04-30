СМИ сообщили о двух готовящихся в Лондоне терактах

«Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы внимательно отслеживаем», — заявил высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения, отметив, что меры безопасности усилены и правоохранительные органы пытаются отследить шаги злоумышленников.

Экстремисты, предположительно, являются последователями идей террористических группировок «Исламское государство"* и «Аль-Каида"*.

Следователи считают, что террористы не имеют связей ни с задержанным в четверг в Вестминстере Халидом Мохамедом Омаром Али, ни с группой лиц, арестованных в ходе рейдов в ночь с четверга на пятницу.

Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, двигавшаяся по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта погибли пять человек, были ранены десятки человек.