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12:36 (мск), источник: Интерфакс

Во «Внуково» задержали мигранта из Средней Азии со взрывоопасным грузом

По данным источника «Интерфакса», он попытался пронести в пассажирский терминал аэропорта банку с порохом и патроны.

Источник: Reuters

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта «Внуково» банку с порохом и патроны, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта “Внуково” пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.

Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах. Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины
Источник в экстренных службах

Нарушитель был задержан и передан полиции. Он оказался гражданином Республики Таджикистан, направлявшимся, по его собственным словам, на родину. «Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы», — отметил собеседник «Интерфакса».

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