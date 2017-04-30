Во «Внуково» задержали мигранта из Средней Азии со взрывоопасным грузом

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU — Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта «Внуково» банку с порохом и патроны, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта “Внуково” пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью», — рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.