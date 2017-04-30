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15:33 (мск), источник: БЕЛТА

Три человека пострадали при лобовом столкновении авто в Минске

Водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по улице Франциска Скорины со стороны МКАД в сторону улицы Кирилла Туровского.

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека пострадали сегодня при лобовом столкновении автомобилей в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь ОГАИ РУВД Первомайского района Екатерина Журимская.

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Водитель автомобиля «Фольксваген» двигался по улице Франциска Скорины со стороны МКАД в сторону улицы Кирилла Туровского. Отвлекся во время движения и выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с автомобилем «Киа».

В результате ДТП пострадали 3 человека: два пассажира «Киа» и водитель «Фольксвагена». По предварительной информации, пассажиры получили легкие телесные повреждения, а водитель — перелом руки. Все трое доставлены в больницу для осмотра. Автомобили в результате ДТП были повреждены значительно.

Обстоятельства аварии выясняются. По данному факту проводится проверка.

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