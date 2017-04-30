На Иртыше в Омске перевернулась лодка с тремя мужчинами: двое пропали

ЧП на воде в Омске. Перевернулась моторная лодка, идущая по Иртышу. Инцидент произошел в черте города, рядом с поселком Николевка, как ориентир — остановка «Магазин».

На момент происшествия в лодке было трое мужчин 33 и 35 лет. Одному из омичей, 33-летнему мужчине, удалось выбраться на берег. От госпитализации мужчина отказался.

Двое остальных пассажиров лодки считаются пропавшими, их судьба неизвестна. Как уточнили порталу Om1.ru в транспортной полиции, сейчас ведутся поиски двух пропавших омичей.