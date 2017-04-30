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15:07 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП в Свердловской области

Столкновения автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ 2114 произошло ночью на 87-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и шестеро пострадали в результате лобового столкновения автомобилей Daewoo Nexia и ВАЗ 2114, которое произошло ночью на 87-м км автодороги Екатеринбург — Тюмень. Об этом сообщили в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«Минувшей ночью на Тюменском тракте произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП погиб пассажир автомобиля Daewoo Nexia, в момент ДТП он находился на переднем пассажирском сидении. Травмы получили оба водителя легковых автомобилей, а также три пассажира автомобиля Daewoo Nexia и один пассажир автомобиля ВАЗ 2114. Травмы — это ушибы, переломы, травмы головы», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что ДТП произошло по вине водителя Daewoo Nexia. «Двигаясь со стороны города Екатеринбурга в сторону города Богдановича, он совершал обгон попутно движущегося грузового автомобиля и не убедился, что встречная полоса свободна на достаточном расстоянии для совершения обгона. Водитель Daewoo Nexia допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 2114», — добавили в ведомстве.

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