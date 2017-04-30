Швейцарский альпинист Уэли Стек погиб во время подъема на Эверест
По словам главы Федерации альпинизма Непала, альпинист, вероятно, подскользнулся.
По словам главы Федерации альпинизма Непала, альпинист, вероятно, подскользнулся.
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Швейцарский альпинист Уэли Стек, известный покорением наиболее высоких горных вершин планеты, погиб в воскресенье во время одного из подъемов в возрасте 40 лет. Об этом сообщает Agence
Этим утром у альпиниста произошел инцидент на вершине Нупце, в результате которого он погиб. Вероятно, он поскользнулся
Эверест — самая высокая точка на планете. За всю историю покорения на его склонах погибло более 280 человек. На высоких участках тела погибших зачастую остаются неубранными