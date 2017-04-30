Грабителя в Омске вычислили по большим ладоням

Сотрудники полиции 30 апреля задержали двух грабителей.

Жертвой одного из них стал 23-летний омич. На юношу около 22:00 возле дома на улице 3-я Станционная напал неизвестный. Мужчина ударил его в спину и забрал телефон и портативную аккумуляторную батарею.

Пострадавший не смог назвать полицейским много примет нападавшего, однако информации хватило, чтобы обнаружить преступника. Правоохранители разыскивали мужчину тех же лет, что и пострадавший парень, высокого роста, с широкой спиной, крепким затылком и большими ладонями. Юноша обратил особое внимание на руки грабителя: ими неизвестный закрыл рот своей жертве, чтобы тот не кричал и не звал на помощь.

Подозреваемого сотрудники полиции нашли среди ранее судимых омичей. В первую очередь под подозрение попал 21-летний житель поселка Морозовка, который в сентябре прошлого года вышел из колонии, где отбывал срок за угон. На очной ставке пострадавший парень сразу же опознал нападавшего, узнал и изъятые у подозреваемого телефон и батарею.

Грабитель теперь станет рецидивистом — согласно санкциям инкриминируемой ему статьи «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» он может отправиться за решетку на срок до 7 лет.

В течение этих же суток полицейские раскрыли еще один грабеж. На сей раз пострадала 50-летняя женщина. В пером часу ночи у омички забрали сумку с документами и банковскими картами в подъезде ее же дома на улице Декабристов.

Однако грабитель не успел потратить украденные деньги. 38-летнего жителя Левобережья задержали патрульные полицейские неподалеку от места преступления и завели на него дело о грабеже.