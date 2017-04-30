Грабителя в Омске вычислили по большим ладоням
Пострадавший запомнил напавшего на него незнакомца по большим ладоням, которыми он закрывал ему рот.
Пострадавший запомнил напавшего на него незнакомца по большим ладоням, которыми он закрывал ему рот.
Сотрудники полиции 30 апреля задержали двух грабителей.
Жертвой одного из них стал 23-летний омич. На юношу около 22:00 возле дома на улице 3-я Станционная напал неизвестный. Мужчина ударил его в спину и забрал телефон и портативную аккумуляторную батарею.
Пострадавший не смог назвать полицейским много примет нападавшего, однако информации хватило, чтобы обнаружить преступника. Правоохранители разыскивали мужчину тех же лет, что и пострадавший парень, высокого роста, с широкой спиной, крепким затылком и большими ладонями. Юноша обратил особое внимание на руки грабителя: ими неизвестный закрыл рот своей жертве, чтобы тот не кричал и не звал на помощь.
Подозреваемого сотрудники полиции нашли среди ранее судимых омичей. В первую очередь под подозрение попал 21-летний житель поселка Морозовка, который в сентябре прошлого года вышел из колонии, где отбывал срок за угон. На очной ставке пострадавший парень сразу же опознал нападавшего, узнал и изъятые у подозреваемого телефон и батарею.
Грабитель теперь станет рецидивистом — согласно санкциям инкриминируемой ему статьи «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья» он может отправиться за решетку на срок до 7 лет.
В течение этих же суток полицейские раскрыли еще один грабеж. На сей раз пострадала 50-летняя женщина. В пером часу ночи у омички забрали сумку с документами и банковскими картами в подъезде ее же дома на улице Декабристов.
Однако грабитель не успел потратить украденные деньги. 38-летнего жителя Левобережья задержали патрульные полицейские неподалеку от места преступления и завели на него дело о грабеже.
Выяснилось, что в отношении мужчины возбуждено еще два уголовных дела в разных отделах полиции Омска: за еще один грабеж и незаконный оборот наркотиков. По ходатайству следователя омича отправили в СИЗО на время следствия.